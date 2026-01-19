Аэропорты Хабаровского края закрыты на снегоочистку, рейсы задерживаются

В Хабаровском крае несколько аэропортов закрыты на расчистку взлетно-посадочных полос, — сообщает телеграм-канал «Хабаровский авиалинии». Работа проводится, чтобы обеспечить безопасный приём и отправку самолётов в зимних условиях.
Богородское — с 09:30 до 12:30 19 января.
Май-Гатка (Советская Гавань) — с 09:00 до 14:00.
Мунук (Аян) — с 08:00 19 января до 08:00 20 января.
Из-за этого часть рейсов была перенесена или уточняется:
Рейсы 401, 402 Хабаровск — Охотск, 407, 408 Николаевск-на-Амуре — Чумикан и обратно будут выполнены позже; точное время вылета появится 20 января в 10:10.
Рейсы 403, 404 Николаевск-на-Амуре — Аян перенесены; вылеты за 12 и 14 января состоятся завтра в 09:00 и 13:00.
Вылеты рейсов 415, 416 Хабаровск — Нелькан и обратно уточнят завтра в 10:10.
Пассажирам рекомендуется заранее планировать поездки, следить за обновлениями и прибывать в аэропорт с запасом времени. Зимние погодные условия могут влиять на движение самолётов, но работы по расчистке позволяют минимизировать задержки и обеспечить безопасность всех рейсов.