Аэропорты Хабаровского края закрыты на снегоочистку, рейсы задерживаются

Пассажирам рекомендуется заранее планировать поездки, следить за обновлениями и прибывать в аэропорт с запасом времени. Зимние погодные условия могут влиять на движение самолётов, но работы по расчистке позволяют минимизировать задержки и обеспечить безопасность всех рейсов.