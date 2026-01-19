В ГД предложили указывать на упаковке продукта долю суточной нормы калорий

Чернышов считает, что подобная обязательная маркировка не позволяет соотнести потребление продукта с научно обоснованными суточными нормами и не выполняет своей главной задачи — давать полезную и понятную информацию для ежедневного и осознанного выбора потребителей, а отсутствие понятного и наглядного ориентира затрудняет осознанный выбор в пользу сбалансированного питания, что является одной из преград в борьбе с алиментарно-зависимыми заболеваниями.