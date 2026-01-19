Ричмонд
В 2026 году около 2 тысяч жителей края переселят из аварийного жилья

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В этом году по программе переселения из аварийного жилья национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Красноярском крае планируется расселить не менее 1800 человек.

Источник: НИА Красноярск

Переселение жителей комфортное жилье пройдёт в городах Енисейск, Заозёрный, Игарка, Иланский, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово, Шарыпово, в посёлках Емельяново, Мотыгино, Богучаны, а также в посёлке Недокуры Кежемского МО, посёлке Ирша Рыбинского МО, селе Верхнепашино Енисейского МО, посёлке Козулька и селе Жуковка Козульского МО, селе Миндерла Большемуртинско-Сухобузимского МО, селе Чечеул Канского МО. Переселение будет проходить с помощью предоставления жилья на вторичном рынке, либо путём предоставления выплаты возмещения.

В Министерстве строительства и ЖКХ края напомнили, что с 2025 по 2030 годы в нашем регионе реализуется программа переселения, в которую вошли около тысячи многоквартирных домов. Все они признаны аварийными в период с 2017 по 2022 годы. За шесть лет в крае будет расселено 377 тыс. кв метров аварийных домов, в которых проживают более 20 тыс. человек.