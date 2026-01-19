В 2026 году около 2 тысяч жителей края переселят из аварийного жилья

В Министерстве строительства и ЖКХ края напомнили, что с 2025 по 2030 годы в нашем регионе реализуется программа переселения, в которую вошли около тысячи многоквартирных домов. Все они признаны аварийными в период с 2017 по 2022 годы. За шесть лет в крае будет расселено 377 тыс. кв метров аварийных домов, в которых проживают более 20 тыс. человек.