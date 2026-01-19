Больше половины женщин не хотят строить отношения с мужчиной, который живет с мамой

«В российском обществе взросление по-прежнему происходит довольно рано на фоне мировых трендов и вопреки существующим стереотипам о молодежи. И, как показывают результаты исследования, россияне довольно нетерпимы к тем, кто или “засиделся” в родительском доме, или слишком долго “слушает маму”», — прокомментировала итоги опроса эксперт ВЦИОМ Татьяна Смак. Ее слова передает РИА Новости. По итогам опроса, 70% женщин заявили, что скорее не стали бы заводить отношения с мужчиной, который в возрасте 30−40 лет живет с родителями.