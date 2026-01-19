Больше половины женщин не хотят строить отношения с мужчиной, который живет с мамой

Около 70% россиянок заявляют, что не стали строить бы семью с мужчиной, который продолжает после 20-ти лет жить с родителями.
Большинство россиянок не готовы начинать отношения с мужчиной 30−40 лет, который продолжает жить с родителями. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ.
«В российском обществе взросление по-прежнему происходит довольно рано на фоне мировых трендов и вопреки существующим стереотипам о молодежи. И, как показывают результаты исследования, россияне довольно нетерпимы к тем, кто или “засиделся” в родительском доме, или слишком долго “слушает маму”», — прокомментировала итоги опроса эксперт ВЦИОМ Татьяна Смак. Ее слова передает РИА Новости. По итогам опроса, 70% женщин заявили, что скорее не стали бы заводить отношения с мужчиной, который в возрасте 30−40 лет живет с родителями.
Лишь 16% россиянок готовы рассматривать такой союз. Мужчины в этом вопросе оказались менее категоричны: 41% респондентов мужского пола сообщили, что их не смущает женщина 30−40 лет, продолжающая жить с родителями, тогда как 39% не стали бы строить отношения с такой партнершей.
В среднем, как показало исследование, россияне начинают жить отдельно от родителей в 21 год. Тот же возраст респонденты назвали и «нормой» отделения как для сыновей, так и для дочерей. При этом 73% опрошенных сочли неприемлемым, чтобы взрослый мужчина постоянно следовал советам матери по жизненно важным вопросам,
В России в целом фиксируется устойчивый рост числа граждан, ориентированных на семейные ценности. Одновременно увеличивается число россиян, кто осознанно хочет заводить детей. В результате уже к 2025 году в стране существенно возросло количество многодетных семей — прирост превысил 8%.