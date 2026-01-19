Количество мошеннических звонков в России снизилось

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Количество мошеннических звонков снизилось в России по итогам 2025 года — число заблокированных нежелательных вызовов составило 3,17 миллиарда, что меньше на 3% по сравнению с 2024 годом, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса «Защитник» МТС.
«Общее количество заблокированных нежелательных звонков в России впервые снизилось и составило 3,17 миллиарда, что на 3% ниже показателей 2024 года», — сообщили аналитики.
При этом атаки злоумышленников стали более сложными и персонализированными: доля схем с двумя и более звонками выросла на 50% по сравнению с 2024 годом. Всплеск таких звонков пришелся на период с мая по сентябрь 2025 года, при этом начиная с октября фиксировался резкий спад.
По словам аналитиков, такая динамика связана с улучшением сервисов на базе искусственного интеллекта (ИИ), а также с влиянием вступивших в силу регуляторных мер.
География атак осталась концентрированной на крупные города-миллионники: в 2025 году лидером по количеству нежелательных звонков стала Москва — на нее пришлось 17% от всех атак. В топ-3 также вошли Краснодар и Санкт-Петербург.
Отмечается, что самая массированная атака была зафиксирована в Самаре: на одного жителя города пришлось 48,744 тысячи нежелательных звонка. А чаще всего мошенники звонили людям с доходом свыше 50 тысяч рублей в возрасте 35−44 лет, а также пенсионерам старше 65 лет.