У побережья Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,2

Напомним, 15 января Геологическая служба США проинформировала, что у западного побережья страны в районе штата Орегон было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0. Его эпицентр располагался в 306 километрах к западу от города Кус-Бей с населением около 16,1 тысячи человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 7,1 километра.