У побережья Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,2

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,2 у юго-западного побережья Новой Зеландии, сообщило государственное геологическое бюро Австралии.
Согласно информации учреждения, эпицентр подземных толчков находился примерно в 160 километрах от новозеландского острова Стюарт, на котором проживают свыше 400 человек. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 10 километров.
Данные о пострадавших и разрушениях не поступали. Угрозу цунами не объявляли.
Напомним, 15 января Геологическая служба США проинформировала, что у западного побережья страны в районе штата Орегон было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0. Его эпицентр располагался в 306 километрах к западу от города Кус-Бей с населением около 16,1 тысячи человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 7,1 километра.
10 января произошло землетрясение магнитудой 5,6 у побережья островного государства Вануату, которое находится в юго-западной части Тихого океана. Оно было зарегистрировано в 98 километрах к западу от города Сола с населением около 1,1 тысячи человек.