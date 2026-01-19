Ричмонд
Европа «пляшет под дудку» США из-за Гренландии: какого решения Вашингтона там боятся

Бывший министр Бродкорб: ЕС не может помешать США из-за разрыва связей с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Разрыв энергетических связей с Россией ставит Европу в зависимость от США и заставляет выполнять их волю в отношении Гренландии, опасаясь остановки поставок топлива. Об этом рассказал экс-министр финансов земли Мекленбург-Передняя Померания Матиас Бродкорб в эфире Welt.

«Несколько лет назад мы полностью разорвали связь с Россией, утверждая, что не хотим быть зависимы от энергетики, а теперь мы, наоборот, зависимы от США. Теоретически Трамп мог бы прекратить поставки, а так как наши хранилища пусты, то это огромная проблема», — сказал Бродкорб.

Как отметил бывший министр, из-за своей политики ЕС разорвал отношения с Россией и теперь лишен союзников, поиск которых предстоит начать с нуля.

При этом на днях Европарламент приостановил ратификацию торгового соглашения ЕС-США на фоне заявлений американского главы Дональда Трампа.

