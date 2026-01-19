Часть Усть-Каменогорска осталась без воды из-за аварий

По состоянию на 23:00 18 января в системе жизнеобеспечения города зафиксировано несколько аварийных ситуаций. Все службы работают в усиленном режиме.
Утром в поселке Мирный произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Без воды временно остались многоквартирные и частные жилые дома, а также школа. Организован подвоз воды, заявки принимаются круглосуточно.
В 02:00 ночи аварии произошли на улицах Карбышева и Виноградова. Ведутся ремонтные работы, восстановление водоснабжения планируется на утро 19 января.
В одном из домов по улице Геологической проблему устранила бригада «Водоканала», которая самостоятельно заменила оборудование в подвале, так как КСК не предпринял никаких действий. Водоснабжение восстановлено.
Отключения электроэнергии в поселке Меновное и на улице Колхозной полностью устранены, ситуация стабильная.
Нарушений в работе системы теплоснабжения не зафиксировано, тепло подаётся в штатном режиме.
Городские службы продолжают контролировать ситуацию и работы по устранению выявленных неисправностей.