Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Часть Усть-Каменогорска осталась без воды из-за аварий

В воскресенье, 18 января, несколько многоквартирных домов, зданий и школа в Усть-Каменогорске остались без водоснабжения, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Источник: Nur.kz

По состоянию на 23:00 18 января в системе жизнеобеспечения города зафиксировано несколько аварийных ситуаций. Все службы работают в усиленном режиме.

Утром в поселке Мирный произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Без воды временно остались многоквартирные и частные жилые дома, а также школа. Организован подвоз воды, заявки принимаются круглосуточно.

В 02:00 ночи аварии произошли на улицах Карбышева и Виноградова. Ведутся ремонтные работы, восстановление водоснабжения планируется на утро 19 января.

В одном из домов по улице Геологической проблему устранила бригада «Водоканала», которая самостоятельно заменила оборудование в подвале, так как КСК не предпринял никаких действий. Водоснабжение восстановлено.

Отключения электроэнергии в поселке Меновное и на улице Колхозной полностью устранены, ситуация стабильная.

Нарушений в работе системы теплоснабжения не зафиксировано, тепло подаётся в штатном режиме.

Городские службы продолжают контролировать ситуацию и работы по устранению выявленных неисправностей.