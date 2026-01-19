Конец подпольного казино: в Новосибирске приставы конфисковали 20 игровых автоматов

Судебные приставы Дзержинского района изъяли 20 игровых автоматов, хранившихся в полиции. Это оборудование было вещественным доказательством по делу о подпольном казино, которое работало в районе в 2024 году. Организаторы арендовали нежилое помещение, а его владелица, знавшая о незаконном характере деятельности, впоследствии стала там администратором.