Конец подпольного казино: в Новосибирске приставы конфисковали 20 игровых автоматов

В Новосибирске завершена процедура конфискации имущества, связанного с незаконной игорной деятельностью. Подробности рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

Источник: Freepik

Судебные приставы Дзержинского района изъяли 20 игровых автоматов, хранившихся в полиции. Это оборудование было вещественным доказательством по делу о подпольном казино, которое работало в районе в 2024 году. Организаторы арендовали нежилое помещение, а его владелица, знавшая о незаконном характере деятельности, впоследствии стала там администратором.

Правоохранительные органы пресекли незаконную деятельность, а все игровое оборудование изъяли. Администратор подпольного заведения была осуждена по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр». Суд приговорил её к шести месяцам лишения свободы условно. Конфискованное оборудование было передано в доход государства.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске раскрыта группа, которая вела подпольный игровой бизнес в Кировском районе города.