Из Хабаровского края в Китай отправили партию рыбы весом 20 тонн

Первая в 2026 году экспортная партия мороженой рыбы из Хабаровского края направлена в Китай, — сообщает Россельхознадзор.
Досмотр продукции весом 20 тонн прошёл 15 января на пункте учёта экспорта в Хабаровске.
В состав поставки вошли сиг, карась, конь, судак, ленок, верхогляд, щука, краснопёрка, лещ и сазан, добытые в реке Амур. Продукция проверена лабораторно и признана безопасной.
Рыба отправлена через пункт пропуска «Нижнеленинское». В 2025 году из Хабаровского края в Китай экспортировали более 1,3 тыс. тонн рыбной продукции, для которой оформлено 41 сертификат здоровья.