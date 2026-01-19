В «ЛизаАлерт» назвали сроки возвращения к поискам Усольцевых в тайге

«Поиски Усольцевых в тайге Красноярского края будут возобновлены с наступлением тепла в регионе. Мы продолжаем взаимодействовать со службами в консультативном порядке и сейчас; по поводу тепла — мы не синоптики, как будет в этом году с погодой, будем смотреть по ситуации. Мы ориентируемся на сход снежного покрова в том числе», — сообщила Чооду.