В «ЛизаАлерт» назвали сроки возвращения к поискам Усольцевых в тайге

Волонтеры вернутся к масштабным поискам семьи Усольцевых в тайге Красноярского края весной, сообщила в беседе с aif.ru представитель пресс-службы регионального отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.
Напомним, Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года. В тот день они отправились в небольшое семейное путешествие к горе Буратинка в Кутурчинском Белогорье в Партизанском районе.
В ходе активной фазы поисков, которая продолжалась до 12 октября, более тысячи волонтеров исследовали территорию, где пропала семья, в поисках следов. Однако ничего не было найдено.
За время поисков выдвигались разные версии их исчезновения: от встречи с дикими зверями до побега в другую страну. Официальной, по данным СК, остается версия о несчастном случае.
«Поиски Усольцевых в тайге Красноярского края будут возобновлены с наступлением тепла в регионе. Мы продолжаем взаимодействовать со службами в консультативном порядке и сейчас; по поводу тепла — мы не синоптики, как будет в этом году с погодой, будем смотреть по ситуации. Мы ориентируемся на сход снежного покрова в том числе», — сообщила Чооду.
Время наступления климатической весны в Красноярском крае зависит от района, но примерно охватывает период от конца первой декады апреля до конца мая.
Ранее походник Кулеш указал место, где потерялись Усольцевы.