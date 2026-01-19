Невролог Мартынов назвал продукты, улучшающие работу мозга

Ученые из Университета Южной Дакоты пришли к выводу, что рацион с высоким содержанием клетчатки и ряда микронутриентов связан с более здоровым старением мозга у людей старше 65 лет. Исследователи отметили, что такие выводы были сделаны на основе анализа питания и когнитивных показателей пожилых участников.