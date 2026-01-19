Невролог Мартынов назвал продукты, улучшающие работу мозга

Грецкие орехи, яйца, жирная рыба, ягоды и темный шоколад улучшают микроциркуляцию и питание нейронов головного мозга. Об этом сообщил врач-невролог Владимир Мартынов.
— Мозгу нужны жирная рыба, яйца, ягоды и темный шоколад — все, что улучшает микроциркуляцию и питание нейронов, — цитирует его РИА Новости.
По словам медика, полезными для мозга также являются орехи, потому что в них содержится омега-3, магний и антиоксиданты, особенно полезны грецкие орехи.
Ученые из Университета Южной Дакоты пришли к выводу, что рацион с высоким содержанием клетчатки и ряда микронутриентов связан с более здоровым старением мозга у людей старше 65 лет. Исследователи отметили, что такие выводы были сделаны на основе анализа питания и когнитивных показателей пожилых участников.
В исследовании участвовали 72 человека. По словам авторов работы, лучшие результаты памяти и мышления демонстрировали те, кто потреблял больше клетчатки, ненасыщенных жиров, витаминов A и E, а также магния и калия.