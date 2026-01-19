Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЛДПР предложила присваивать статус «Ветеран труда» многодетным матерям

Слуцкий предложил присваивать статус «Ветеран труда» многодетным матерям.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают присваивать статус «Ветеран труда» женщинам, родившим и воспитавшим трех и более детей, что позволит им получать ряд льгот, включая компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, оказание медицинской и протезно-ортопедической помощи.

Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ 19 января. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«Предлагаемое изменение в пункт 1 статьи 7 Федерального закона “О ветеранах” заключается во включении в перечень лиц, признаваемых ветеранами труда женщин, родивших и воспитавших трех и более детей и имеющие трудовой (страховой) стаж или выслугу лет, учитываемые для назначения пенсии, в том числе пенсии за выслугу лет, не менее 15 лет, с присвоением статуса ветерана труда после достижения третьим ребенком возраста восемнадцати лет», — сказано в пояснительной записке.

Авторы инициативы отмечают, что включение данной категории в число ветеранов труда будет способствовать признанию социальной значимости материнского труда, повысит статус многодетных матерей в обществе и обеспечит им право на социальные гарантии, предусмотренные законодательством, среди которых: компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, оказание медицинской помощи и протезно-ортопедической помощи, выплаты пособий и многое другое.

Как рассказал РИА Новости Слуцкий, воспитание троих и более детей является круглосуточной работой без выходных, больничных и отпусков. По его словам, такой труд необходимо отмечать государством на должном уровне.

«Наша инициатива — прямой отклик на посыл президента РФ Владимира Путина, озвученный в программе “Итоги года”, где был подтвержден курс на максимальную поддержку многодетных семей и признание материнского труда, в том числе через приравнивание звания “Мать-героиня” к званию “Герой Труда”. Государство должно видеть и ценить тех, кто каждый день работает на будущее страны, воспитывая новое поколение россиян», — заключил он.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше