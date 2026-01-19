ЛДПР предложила присваивать статус «Ветеран труда» многодетным матерям

«Предлагаемое изменение в пункт 1 статьи 7 Федерального закона “О ветеранах” заключается во включении в перечень лиц, признаваемых ветеранами труда женщин, родивших и воспитавших трех и более детей и имеющие трудовой (страховой) стаж или выслугу лет, учитываемые для назначения пенсии, в том числе пенсии за выслугу лет, не менее 15 лет, с присвоением статуса ветерана труда после достижения третьим ребенком возраста восемнадцати лет», — сказано в пояснительной записке.