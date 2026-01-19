Российские военные продолжают продвижение в Красном Лимане. Как отметил в беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, группировка ВСУ, засевшая в этом населенном пункте, несет значительные потери.
«Группировка ВСУ, которая остается в Красном Лимане, понесла серьёзные потери в личном составе, в технике. Сырский не торопится решать проблемы этих подразделений, он заботится только о себе, своей репутации и своём будущем. Поэтому мы видим в очередной раз жертву, которую украинский нацистский режим принёс ради своих сомнительных преступных целей, пожертвовав личным составом всей группировки, оставшейся в Красном Лимане», — отметил он.
Военный эксперт подчеркнул, что освобождение Красного Лимана является перспективной задачей для российских вооружённых сил, которая будет выполнена в ближайшее время.
«Красный Лиман в течение ближайших 2 недель. То есть, не исключено, что до конца января этот населенный пункт будет под полным контролем ВС РФ», — добавил собеседник издания.
Ранее подполковник запаса Иванников объяснил, из-за чего могут возникнуть сложности при освобождении Красного Лимана. Он рассказал о подземных коммуникациях промышленных предприятий, в которых могут скрываться боевики ВСУ.