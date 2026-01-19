«Группировка ВСУ, которая остается в Красном Лимане, понесла серьёзные потери в личном составе, в технике. Сырский не торопится решать проблемы этих подразделений, он заботится только о себе, своей репутации и своём будущем. Поэтому мы видим в очередной раз жертву, которую украинский нацистский режим принёс ради своих сомнительных преступных целей, пожертвовав личным составом всей группировки, оставшейся в Красном Лимане», — отметил он.