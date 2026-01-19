Мошенники нашли себе новую цель для атаки на фоне повышения НДС

Эксперты «Кросс технолоджис» фиксируют регистрацию доменных имен, в которых используются слова и сочетания, имитирующие официальные сервисы поддержки: b2b-gospodderzka, clients-gospodderzka, gospodderzka, mail-gospodderzka, pochta-gospodderzka и другие подобные варианты. Эти домены могут применяться для создания фишинговых сайтов, а также почтовых сервисов для массовых рассылок ложных писем якобы от госорганов или банков. Наиболее уязвимыми будут компании малого и среднего бизнеса, где, как правило, уровень кибербезопасности ниже.