Из Омска с вылетом задерживаются самолеты в Москву и Уфу

Не смогут вовремя попасть в точку назначения пассажиры, вылетающие рейсами авиакомпаний «Уральские авиалинии» и «Азимута». Самолет в Москву (компания «Уральские авиалинии») задержался в Омске на 1 час 10 минут, а рейс в столицу Башкортостана (компания «Азимут») пока отложен на 2 часа 10 минут — его пассажиры смогут отправиться в Уфу лишь в 13 часов 20 минут. С чем связаны задержки данных рейсов, в омском аэропорту не уточнили.