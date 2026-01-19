Ричмонд
Из Омска с вылетом задерживаются самолеты в Москву и Уфу

Ставшее уже традиционным нарушение расписания вылетов коснулось сегодня авиалайнеров компаний «Уральские авиалинии» и «Азимута».

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 19 января, из омского аэропорта опаздывают с вылетом два самолета. Дополнительное время вынужденно проведут в аэрогавани пассажиры двух рейсов, вылетающих в Москву и в Уфу.

Не смогут вовремя попасть в точку назначения пассажиры, вылетающие рейсами авиакомпаний «Уральские авиалинии» и «Азимута». Самолет в Москву (компания «Уральские авиалинии») задержался в Омске на 1 час 10 минут, а рейс в столицу Башкортостана (компания «Азимут») пока отложен на 2 часа 10 минут — его пассажиры смогут отправиться в Уфу лишь в 13 часов 20 минут. С чем связаны задержки данных рейсов, в омском аэропорту не уточнили.