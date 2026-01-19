В США обеспокоились судьбой британских евреев: что предлагает Вашингтон

По словам Гарсона, родившегося в Великобритании, эта страну страну больше нельзя назвать безопасным местом для евреев. И юрист не видит для них будущего в Британии. В сложившемся положении дел по проблеме антисемитизма адвокат Трампа возложил на премьер-министра страны Кира Стармера.