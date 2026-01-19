В США обеспокоились судьбой британских евреев: что предлагает Вашингтон

В администрации президента США Дональда Трампа изучают вопрос о возможном предоставлении убежища британским евреям на фоне возросшего в монархии атисемитизма. Об этом изданию Telegraph сообщил личный адвокат Трампа Роберт Гарсон.
«Администрация Трампа обсуждает возможность предоставления убежища британским евреям», — заявил собеседник агентства.
По словам Гарсона, родившегося в Великобритании, эта страну страну больше нельзя назвать безопасным местом для евреев. И юрист не видит для них будущего в Британии. В сложившемся положении дел по проблеме антисемитизма адвокат Трампа возложил на премьер-министра страны Кира Стармера.
О растущем в Европе антисемитизме заговорили еще несколько лет назад. Так, в 2023 году Еврокомиссия (ЕК) зафиксировала всплеск инцидентов, связанных с антисемитизмом в странах Евросоюза, заявив, что произошедшее напоминает самые мрачные времена в истории Европы.
Не все идеально с этой проблемой и в самих США. Тогда же антидиффамационная лига забила тревогу. Организация, которая защищает евреев от притеснений, опубликовала доклад, в котором доложила о рекордном уровне антисемитизма в США.