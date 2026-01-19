Священник сказал, что нельзя ни в коем случае делать со святой водой

Вокруг святой воды существует много народных поверий о способах ее употребления, вплоть до рекомендаций добавлять в чай или в ванну. О том, что категорически запрещено делать со святой водой, aif.ru объяснил настоятель храма Воскресения Христова с. Воскресенка, священник Максим Портнов.
«Крещенская вода — святыня, которую следует употреблять с благоговением. Получится ли это сделать, если ее добавить в чай или суп? От того, что мы попаримся святой водой, сами мы святее не станем. А смывая крещенскую воду в канализацию, поступим неправильно», — сказал собеседник издания.
По словам священника Портнова, если святая вода испортилась, то ее ни в коем случае нельзя выливать в унитаз.
«К святой воде нужно относиться благоговейно. Выливают только ту, которая испортилась, и то в цветок или непопираемое место, под дерево, например. Просто куда-то выплеснуть, вылить, нельзя», — подчеркнул он.
Ранее священник Портнов рассказал, как правильно использовать святую воду.