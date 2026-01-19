Ричмонд
Родители вышли в столовые: в школах Красноярска проверяют питание после каникул

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. После новогодних каникул в городских школах возобновились не только занятия, но и родительский контроль за организацией питания. Очередную проверку провел родительский совет столовой лицея № 7 в Железнодорожном районе.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Родители учеников обратили внимание на ассортимент блюд, условия питания и удобство для детей разных смен.

«Еда очень вкусная! Приятно удивило наличие двух буфетов: один работает со столовой до 16:00, второй — до 17:30. Это очень удобно для второй смены, групп продлённого дня и детей, посещающих дополнительные занятия», — поделилась впечатлениями член городского родительского совета и мама троих детей Ирина Зазуля.

С 1 сентября 2025 года лицей перешел на самостоятельную организацию питания. По словам представителей школы, это позволило заметно повысить качество приготовления блюд, в частности благодаря новому оборудованию.

К работе в столовой также привлекают старшеклассников — они помогают с сервировкой столов..

В городской администрации напомнили, что любой родитель может присоединиться к проверке школьного питания. Для этого необходимо обратиться к директору учебного заведения. Замечания и предложения по организации питания принимаются по телефону горячей линии — 234−05−75.

