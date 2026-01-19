Родители вышли в столовые: в школах Красноярска проверяют питание после каникул

«Еда очень вкусная! Приятно удивило наличие двух буфетов: один работает со столовой до 16:00, второй — до 17:30. Это очень удобно для второй смены, групп продлённого дня и детей, посещающих дополнительные занятия», — поделилась впечатлениями член городского родительского совета и мама троих детей Ирина Зазуля.