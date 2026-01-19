Стало известно, как будут применять оценки за поведение в школах

«Введение оценки поведения в школах — это важный вопрос, который касается не только дисциплины, но и формирования личности ученика», — отметила заместитель Министра просвещения России Ольга Колударова в разговоре с РБК. Она пояснила, что результаты такой оценки планируют применять точечно — к каждому ребенку, исходя из его особенностей. Особенно будет акцентироваться внимание на учениках, находящихся в группе риска.