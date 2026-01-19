Стало известно, как будут применять оценки за поведение в школах

В российских школах с 1 сентября будет введена оценка за поведение.
С 1 сентября 2026 года в школах будут ставить оценки за поведение. По данным Минпросвещения, они станут основой для системы поощрения учеников и поддержки детей, нуждающихся в сопровождении.
«Введение оценки поведения в школах — это важный вопрос, который касается не только дисциплины, но и формирования личности ученика», — отметила заместитель Министра просвещения России Ольга Колударова в разговоре с РБК. Она пояснила, что результаты такой оценки планируют применять точечно — к каждому ребенку, исходя из его особенностей. Особенно будет акцентироваться внимание на учениках, находящихся в группе риска.
В Минпросвещения напомнили, что проект приказа о введении оценки за поведение подготовили в январе 2026 года по итогам пилотного проекта, который проводили в ряде регионов. Полноценно система заработает с сентября 2026 года, передает «Национальная служба новостей».