WP: из-за беспорядков Пентагон может направить в Миннесоту 1,5 тыс. военных

Министерство обороны США объявило о готовности направить 1,5 тыс. солдат в Миннесоту на фоне беспорядков, которые наблюдаются в этом американском штате, написала газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в Пентагоне.
Собеседники журналистов рассказали, что ведомство приказало перевести два пехотных батальона и воздушно-десантную дивизию в режим боевой готовности в связи с возможным ухудшением ситуации с погромами в регионе.
Напомним, ранее 7 января во время протестов в Миннеаполисе (столица Миннесоты) агент Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) застрелил одну из участниц акции. Женщина не выполнила требование сотрудника выйти из машины и продолжила движение. В министерстве внутренней безопасности страны заявили, что участница акции попыталась наехать автомобилем на сотрудников ведомства, в связи с чем агент ICE открыл огонь. После указанного инцидента Миннеаполис охватили беспорядки.
15 января президент США Дональд Трамп предупредил власти Миннесоты о готовности задействовать закон о борьбе с восстаниями в случае, если нападения протестующих на сотрудников ICE не прекратятся. После призыва губернатора штата Тима Уолца к участникам протестов фиксировать нарушения закона Белый дом назвал главу региона «тампоном» и «жалким неудачником».