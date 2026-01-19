Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WP: из-за беспорядков Пентагон может направить в Миннесоту 1,5 тыс. военных

Пентагон приказал перевести в режим боевой готовности два пехотных батальона и воздушно-десантную дивизию для возможной переброски в Миннесоту.

Источник: Аргументы и факты

Министерство обороны США объявило о готовности направить 1,5 тыс. солдат в Миннесоту на фоне беспорядков, которые наблюдаются в этом американском штате, написала газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в Пентагоне.

Собеседники журналистов рассказали, что ведомство приказало перевести два пехотных батальона и воздушно-десантную дивизию в режим боевой готовности в связи с возможным ухудшением ситуации с погромами в регионе.

Напомним, ранее 7 января во время протестов в Миннеаполисе (столица Миннесоты) агент Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) застрелил одну из участниц акции. Женщина не выполнила требование сотрудника выйти из машины и продолжила движение. В министерстве внутренней безопасности страны заявили, что участница акции попыталась наехать автомобилем на сотрудников ведомства, в связи с чем агент ICE открыл огонь. После указанного инцидента Миннеаполис охватили беспорядки.

15 января президент США Дональд Трамп предупредил власти Миннесоты о готовности задействовать закон о борьбе с восстаниями в случае, если нападения протестующих на сотрудников ICE не прекратятся. После призыва губернатора штата Тима Уолца к участникам протестов фиксировать нарушения закона Белый дом назвал главу региона «тампоном» и «жалким неудачником».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше