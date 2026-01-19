WP: из-за беспорядков Пентагон может направить в Миннесоту 1,5 тыс. военных

Напомним, ранее 7 января во время протестов в Миннеаполисе (столица Миннесоты) агент Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) застрелил одну из участниц акции. Женщина не выполнила требование сотрудника выйти из машины и продолжила движение. В министерстве внутренней безопасности страны заявили, что участница акции попыталась наехать автомобилем на сотрудников ведомства, в связи с чем агент ICE открыл огонь. После указанного инцидента Миннеаполис охватили беспорядки.