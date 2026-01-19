Журова ответила об отстранении Овечкина за отказ от радужной клюшки

Российский спортсмен, нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отказался обматывать клюшку радужной лентой перед матчем НХЛ. Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с aif.ru оценила вероятность того, что спортсмена могут отстранить за это.
Напомним, Овечкин отказался обматывать клюшку радужной лентой перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флорида Пантерс». Спортсмен вышел на разминку с обычной обмоткой белого цвета.
Журова, комментируя этот инцидент, поддержала Овечкина и отметила, что ему вряд ли грозят какие-либо санкции.
«Некоторое время назад была похожая ситуация, когда спортсменов заставляли выходить в радужной форме на лед. Наши спортсмены и тогда отказались, и не только Овечкин. Несмотря на то, что это ежегодная акция, от формы они все же отказались, потому что для многих это было скорее в тягость. У хоккеистов закрадывались серьезные сомнения. Поэтому оставили только радужные клюшки, но и это наши спортсмены не поддерживают», — сказала она.
Скандал, о котором упомянула Журова, произошел в ходе регулярного чемпионата-2022/2023 в НХЛ. Тогда большинство российских хоккеистов, включая Овечкина, отказались надевать радужные свитеры в поддержку ЛГБТ*.
Ранее стало известно, что на матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» и «Флорида Пантерз» в США болельщики развернули флаг России.
* международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.