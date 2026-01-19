Ричмонд
Журова ответила об отстранении Овечкина за отказ от радужной клюшки

Овечкин отказался обматывать клюшку радужной лентой перед матчем НХЛ. Депутат ГД Светлана Журова сказала, могут ли спортсмена оштрафовать за это или отстранить от игр.

Источник: Аргументы и факты

Российский спортсмен, нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отказался обматывать клюшку радужной лентой перед матчем НХЛ. Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с aif.ru оценила вероятность того, что спортсмена могут отстранить за это.

Напомним, Овечкин отказался обматывать клюшку радужной лентой перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флорида Пантерс». Спортсмен вышел на разминку с обычной обмоткой белого цвета.

Журова, комментируя этот инцидент, поддержала Овечкина и отметила, что ему вряд ли грозят какие-либо санкции.

«Некоторое время назад была похожая ситуация, когда спортсменов заставляли выходить в радужной форме на лед. Наши спортсмены и тогда отказались, и не только Овечкин. Несмотря на то, что это ежегодная акция, от формы они все же отказались, потому что для многих это было скорее в тягость. У хоккеистов закрадывались серьезные сомнения. Поэтому оставили только радужные клюшки, но и это наши спортсмены не поддерживают», — сказала она.

Скандал, о котором упомянула Журова, произошел в ходе регулярного чемпионата-2022/2023 в НХЛ. Тогда большинство российских хоккеистов, включая Овечкина, отказались надевать радужные свитеры в поддержку ЛГБТ*.

Ранее стало известно, что на матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» и «Флорида Пантерз» в США болельщики развернули флаг России.

* международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.