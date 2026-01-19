В Новосибирске из-за морозов вырос спрос на отогрев автомобилей

Стоимость комплексного отогрева легкового автомобиля с подзарядкой аккумулятора в среднем составляет 2500−3500 рублей, при сильных морозах может доходить до 4000−5000 рублей. Отогрев фур и спецтехники обходится дороже и рассчитывается по почасовой оплате. Цена может повышаться ночью, при выезде в отдалённые районы и в случае дополнительных услуг.