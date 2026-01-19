В Новосибирске из-за морозов вырос спрос на отогрев автомобилей

В Новосибирске из-за аномальных морозов резко вырос спрос на услуги по отогреву автомобилей. В январе 2026 года в городе работают более 200 выездных бригад — от частных мастеров до крупных компаний с десятками экипажей. Об этом сообщает infopro54.ru.
Сильные морозы повышают количество заказов: при −30° количество вызовов удваивается по сравнению с −15… −17°. Особенно загружены бригады в дни резкого похолодания, а высокий спрос сохраняется ещё сутки после ослабления морозов.
Стоимость комплексного отогрева легкового автомобиля с подзарядкой аккумулятора в среднем составляет 2500−3500 рублей, при сильных морозах может доходить до 4000−5000 рублей. Отогрев фур и спецтехники обходится дороже и рассчитывается по почасовой оплате. Цена может повышаться ночью, при выезде в отдалённые районы и в случае дополнительных услуг.
Некоторые компании берут плату только за успешный запуск двигателя, другие — за сам выезд, даже если завести машину не удалось.