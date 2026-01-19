Глава ВС РФ объяснил кадровые перестановки курсом на «устойчивую систему»

Еще одним заметным шагом стало решение по Научно-консультативному совету при Верховном суде. По поручению Краснова из его состава исключили ряд ученых, которые имели статус адвокатов или третейских судей, а также представляли интересы организаций в судах. Мотив обозначен жестко: исключить даже гипотетическую возможность влияния на формирование правовых позиций высшей судебной инстанции под видом экспертной и научной работы. При этом подчеркивается, что правовые подходы ВС должны формироваться только на основе закона.