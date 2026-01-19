Глава ВС РФ объяснил кадровые перестановки курсом на «устойчивую систему»

Став председателем Верховного суда России, Игорь Краснов запустил масштабные кадровые перестановки в судебной вертикали. В числе первых решений — смена руководителя Судебного департамента при ВС и председателя Совета судей России.
В интервью «Ъ» глава Верховного суда заявил, что кадровые перемещения носят не разовый, а системный характер. По его словам, изменения увязаны в единую программу и направлены на то, чтобы выстроить эффективную и устойчивую судебную систему в новых условиях.
Краснов подчеркнул, что в системе необходимо удерживать профессиональные кадры, однако, по его оценке, не менее важен приток новых управленческих и судебных компетенций. Именно они, как следует из его позиции, должны помочь судебной власти отвечать на современные вызовы.
Отдельно председатель Верховного суда прокомментировал перестановки в экономической коллегии. Он отметил, что происходящее там связано исключительно с задачей повысить качество правосудия. Приоритет, по словам Краснова, отдается не формальной специализации судей, а их способности разбирать сложные межотраслевые и трансграничные споры. Аналогичный подход, как он дал понять, планируется применять и дальше — во всей арбитражной системе.
Еще одним заметным шагом стало решение по Научно-консультативному совету при Верховном суде. По поручению Краснова из его состава исключили ряд ученых, которые имели статус адвокатов или третейских судей, а также представляли интересы организаций в судах. Мотив обозначен жестко: исключить даже гипотетическую возможность влияния на формирование правовых позиций высшей судебной инстанции под видом экспертной и научной работы. При этом подчеркивается, что правовые подходы ВС должны формироваться только на основе закона.
