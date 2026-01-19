Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава ВС РФ объяснил кадровые перестановки курсом на «устойчивую систему»

Став председателем Верховного суда России, Игорь Краснов запустил масштабные кадровые перестановки в судебной вертикали.

Став председателем Верховного суда России, Игорь Краснов запустил масштабные кадровые перестановки в судебной вертикали. В числе первых решений — смена руководителя Судебного департамента при ВС и председателя Совета судей России.

В интервью «Ъ» глава Верховного суда заявил, что кадровые перемещения носят не разовый, а системный характер. По его словам, изменения увязаны в единую программу и направлены на то, чтобы выстроить эффективную и устойчивую судебную систему в новых условиях.

Краснов подчеркнул, что в системе необходимо удерживать профессиональные кадры, однако, по его оценке, не менее важен приток новых управленческих и судебных компетенций. Именно они, как следует из его позиции, должны помочь судебной власти отвечать на современные вызовы.

Отдельно председатель Верховного суда прокомментировал перестановки в экономической коллегии. Он отметил, что происходящее там связано исключительно с задачей повысить качество правосудия. Приоритет, по словам Краснова, отдается не формальной специализации судей, а их способности разбирать сложные межотраслевые и трансграничные споры. Аналогичный подход, как он дал понять, планируется применять и дальше — во всей арбитражной системе.

Еще одним заметным шагом стало решение по Научно-консультативному совету при Верховном суде. По поручению Краснова из его состава исключили ряд ученых, которые имели статус адвокатов или третейских судей, а также представляли интересы организаций в судах. Мотив обозначен жестко: исключить даже гипотетическую возможность влияния на формирование правовых позиций высшей судебной инстанции под видом экспертной и научной работы. При этом подчеркивается, что правовые подходы ВС должны формироваться только на основе закона.

Читайте также: Немецкий политик неожиданно объяснил уступчивость ЕС по Гренландии.

Узнать больше по теме
Игорь Краснов: биография председателя Верховного суда РФ и следователя по резонансным делам
Амбициозный служитель закона быстро вырвался из региона и стал частью центрального аппарата правоохранителей. Ему поручали самые известные и сложные расследования, долгое время он работал генеральным прокурором РФ, а не так давно стал председателем Верховного суда РФ. Главное из биографии Игоря Краснова — в тексте.
Читать дальше