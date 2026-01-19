Дочь Самойловой и Джигана Лея на 11-летие получила полмиллиона рублей

Блогерша Оксана Самойлова и рэпер Джиган продолжают показывать жизнь своей семьи в реалити. В этот раз они продемонстрировали, как в их доме проходят детские праздники.
В сентябре вторая дочь звездных супругов Лея отметила 11-летие. В качестве подарков в общей сложности она получила около 500 тысяч рублей. Самойлова рассказала, что угадать желания дочери сложно, поэтому родители попросили гостей порадовать ее деньгами.
— Друзья знают, что лучше дарить деньги, потому что ты никогда не отгадаешь, какой подарок хочет ребенок. Очень редко бывает так, что друзья попадают именно в то, что хотят дети. Поэтому мы облегчаем всем жизнь и говорим: просто дарите деньги, — пояснила она в шоу «Быть Джиганом и Оксаной».
Именинница сразу же распланировала, как распорядится подаренными средствами. Помимо рублей среди подарков были и доллары. Их Лея решила сохранить для поездок за границу.
— Подарили очень много денег, 500 тысяч рублей, еще и доллары. Мы, наверное, поедем в Дубай в этом году, мне надо их сохранить, — поделилась она своими планами.
Оксана Самойлова ранее рассказала о трудностях, с которыми ей приходится сталкиваться при работе блогером.