Священник Портнов сказал, сколько нужно набрать святой воды на Крещение

«Одно из интересных свойств святой воды заключается в том, что она может освятить любое количество воды. То есть, можно налить в стакан отфильтрованную воду или даже обычную, из-под крана, и сверху добавить чуть-чуть святой воды, можно даже несколько капель. Но делать это надо с молитвой. Вся вода в стакане будет святой», — объяснил настоятель храма.