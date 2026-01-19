Ричмонд
Священник Портнов сказал, сколько нужно набрать святой воды на Крещение

Нужно ли на Крещение запасаться святой водой на весь год и набирать пятилитровые канистры, объяснил священник Портнов.

Одной из главных традиций православного праздника Крещения является освящение воды. Сколько нужно набрать святой воды и как ее использовать дома, aif.ru рассказал настоятель храма Воскресения Христова с. Воскресенка, священник Максим Портнов.

«Достаточно набрать пол-литровую бутылку, полтора литра — это уже максимум. Трехлитровые или пятилитровые баклажки набирать нет необходимости», — отметил он.

Собеседник издания объяснил, почему достаточного небольшого количество святой воды.

«Одно из интересных свойств святой воды заключается в том, что она может освятить любое количество воды. То есть, можно налить в стакан отфильтрованную воду или даже обычную, из-под крана, и сверху добавить чуть-чуть святой воды, можно даже несколько капель. Но делать это надо с молитвой. Вся вода в стакане будет святой», — объяснил настоятель храма.

Священник Портнов уточнил, что святая вода используется для освящения дома, окропления домочадцев и животных.