Киевляне неожиданно заявили о возврате тепла только на бумаге

Жители Киева жалуются на ситуацию с отоплением и утверждают, что отчеты городских властей о восстановлении подачи тепла не соответствуют реальности. Об этом сообщают украинские СМИ.
По данным, которые приводит мэрия, без отопления якобы остаются около 50 строений. Однако, как утверждают горожане, во многих домах после сообщений о «возвращении тепла» батареи остаются едва теплыми и фактически не способны поддерживать нормальную температуру в квартирах.
На фоне продолжающихся проблем директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко ранее рекомендовал жителям Киева рассмотреть вариант отъезда. Он предупредил, что если систему до сих пор не удалось восстановить, то быстро исправить ситуацию может не получиться, а длительное отсутствие отопления он назвал риском для людей.
В соцсетях на этом фоне появились и бытовые способы выживания. Один из жителей Киева показал, как пытается прогреть помещение с помощью сковороды с песком и кирпича на газовой плите. Российский военкор Дмитрий Стешин описал происходящее фразой про «жареные кирпичи» в Киеве.
