Киевляне неожиданно заявили о возврате тепла только на бумаге

На фоне продолжающихся проблем директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко ранее рекомендовал жителям Киева рассмотреть вариант отъезда. Он предупредил, что если систему до сих пор не удалось восстановить, то быстро исправить ситуацию может не получиться, а длительное отсутствие отопления он назвал риском для людей.