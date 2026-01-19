Челябинская полиция объяснила, как подать заявление устно

Полицейские уточняют, если заявитель обратился в орган внутренних дел не по месту совершения преступления, то его заявление будет направлено в то ОВД, на территории обслуживания которого совершено правонарушение. Обращение по новому месту вновь будет зарегистрировано, а срок его рассмотрения начнет исчисляться с этого момента.