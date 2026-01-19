Челябинская полиция объяснила, как подать заявление устно

Подать заявление в отдел полиции можно как в устной, так и в письменной форме. Об этом информирует жителей Челябинской области пресс-служба полицейского главка региона. После завершения процедуры регистрации обращения на руки заявителю выдается талон-уведомление.
Полицейские уточняют, если заявитель обратился в орган внутренних дел не по месту совершения преступления, то его заявление будет направлено в то ОВД, на территории обслуживания которого совершено правонарушение. Обращение по новому месту вновь будет зарегистрировано, а срок его рассмотрения начнет исчисляться с этого момента.
«О принятом по заявлению решении в установленные законом сроки заявителю направляется уведомление. Принятое решение он может обжаловать в вышестоящий орган внутренних дел», — говорится в сообщении полиции.
Подать заявление в полицию можно и также через Интернет, оставив электронное обращение на официальном сайте ГУ МВД России по Челябинской области (https://74.мвд.рф в разделе «Для граждан», вкладка «Прием обращений»).
Круглосуточно работает телефон «горячей линии» ГУ МВД России по Челябинской области: