Челябинская полиция объяснила, как подать заявление устно

Полицейские информируют граждан о порядке обращения в органы внутренних дел.

Источник: Аргументы и факты

Подать заявление в отдел полиции можно как в устной, так и в письменной форме. Об этом информирует жителей Челябинской области пресс-служба полицейского главка региона. После завершения процедуры регистрации обращения на руки заявителю выдается талон-уведомление.

Полицейские уточняют, если заявитель обратился в орган внутренних дел не по месту совершения преступления, то его заявление будет направлено в то ОВД, на территории обслуживания которого совершено правонарушение. Обращение по новому месту вновь будет зарегистрировано, а срок его рассмотрения начнет исчисляться с этого момента.

«О принятом по заявлению решении в установленные законом сроки заявителю направляется уведомление. Принятое решение он может обжаловать в вышестоящий орган внутренних дел», — говорится в сообщении полиции.

Подать заявление в полицию можно и также через Интернет, оставив электронное обращение на официальном сайте ГУ МВД России по Челябинской области (https://74.мвд.рф в разделе «Для граждан», вкладка «Прием обращений»).

Круглосуточно работает телефон «горячей линии» ГУ МВД России по Челябинской области: 8 (351) 268−85−94, по которому граждане могут сообщить о неправомерных действиях сотрудников полиции.