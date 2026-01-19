Красноярка отсудила крупную сумму за потоп в квартире из-за водосчетчика

Как рассказали в Роспотребнадзоре, коммунальная авария случилась летом 2024 года. Причиной стал разрыв штуцера счетчика холодного водоснабжения. В результате подтопления вздулся ламинат и пострадала мебель. Кроме того, досталось и квартире этажом ниже.
После оценки стоимости ремонтно-восстановительных работ пострадавшая направила претензию в адрес застройщика, но получила отказ в возмещении ущерба. Не согласившись с таким решением, она обратилась с иском в суд.
«Предполагая, что водосчетчик был с недостатками, которые и послужили причиной затопления, истица предъявила свои требования еще и к изготовителю прибора учета — ООО “Декаст М”. Экспертиза подтвердила, что причиной повреждения штуцера стал производственный брак», — рассказали в надзорном ведомстве.
В итоге суд взыскал с ООО «Декаст М» в пользу женщины 214 541 рубль в счет возмещения ущерба, 20 564 рубля расходов на проведение досудебных экспертиз, 10 000 рублей компенсации морального вреда, 70 000 рублей штрафа и иные расходы в размере 2 861 рубль. Решение вступило в законную силу.