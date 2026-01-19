Красноярка отсудила крупную сумму за потоп в квартире из-за водосчетчика

«Предполагая, что водосчетчик был с недостатками, которые и послужили причиной затопления, истица предъявила свои требования еще и к изготовителю прибора учета — ООО “Декаст М”. Экспертиза подтвердила, что причиной повреждения штуцера стал производственный брак», — рассказали в надзорном ведомстве.