В Германии нашли, чем ответить США на пошлины и планы по Гренландии: Трампу придется раскошелиться

Накануне стало ясно, что угрозы Трампа относительно пошлин сработали — одной из первых испугалась Германия. Находящиеся в Гренландии 15 военнослужащих Бундесвера во главе с адмиралом Штефаном Паули в срочном порядке и без объяснения причин ретировались с острова. Журналисты успели их поймать уже в аэропорту.