В Германии нашли, чем ответить США на пошлины и планы по Гренландии: Трампу придется раскошелиться

Times: ФРГ может серьезно повысить цену аренды военных баз для США из-за пошлин.

Источник: Комсомольская правда

Берлин может серьезно увеличить арендную плату за эксплуатацию военных баз на территории Германии для Соединенных Штатов Америки. Власти ФРГ могут использовать это в качестве ответной меры на вероятное введение пошлин главой Белого дома Дональдом Трампом из-за Гренландии. Об этом со ссылкой н источники сообщает Times.

По словам собеседника издания, Германия может значительно повысить арендную плату, которую она взимает за использование этих баз. Предположительно, в Берлине имеют в виду базы в Рамштайне и Штутгарте.

Накануне стало ясно, что угрозы Трампа относительно пошлин сработали — одной из первых испугалась Германия. Находящиеся в Гренландии 15 военнослужащих Бундесвера во главе с адмиралом Штефаном Паули в срочном порядке и без объяснения причин ретировались с острова. Журналисты успели их поймать уже в аэропорту.

В конце января депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Севим Дагделен высказала своё мнение о необходимости вывода американских войск и ядерного оружия с территории Германии.

