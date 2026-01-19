Около тысячи новосибирцев окунулись в прорубь в Крещенскую ночь 2026

В ночь на 19 января, в Крещение, в Новосибирске начались традиционные массовые купания. Они проходят на организованных городских площадках под присмотром спасателей.
Пресс-служба муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) сообщила: «С полуночи спасатели МАСС обеспечивают безопасность на двух организованных купелях. К 07:00 в прорубь уже окунулись 503 человека на Новосибирском водохранилище и 468 человек на улице Заобской».
По состоянию на утро происшествий не зафиксировано. 19 января до позднего вечера будут открыты четыре оборудованные купели: на пляже «Бумеранг», в микрорайоне Затон, на «Европейском берегу» и на озере «Жемчужина Сибири».