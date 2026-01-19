Операторы беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Восток» пресекли попытку контратаки украинских подразделений в районе Гуляйполя Запорожской области. В результате действий российских военных было уничтожено несколько единиц боевой бронированной техники, сообщили в Минобороны РФ.
Украинские силы, воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями, попытались выдвинуться на бронетехнике из района сосредоточения, рассчитывая скрытно приблизиться к российским позициям. Однако расчёты разведывательных беспилотников своевременно выявили движение штурмовых групп и передали координаты операторам ударных дронов.
В ходе ударов были поражены бронетранспортёр M1117, бронированная машина «Козак», несколько единиц ББМ «Новатор», а также автомобильная техника. Военнослужащие ВСУ, пытавшиеся укрыться после потери машин, были обнаружены и уничтожены в лесополосах.
Ранее военный корреспондент Дмитрий Кулько заявил, что в зоне спецоперации российские бойцы обнаружили на FPV-дронах ВСУ свастику.