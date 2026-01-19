Омская область получила 4,9 миллионов рублей на уборку в домах беспомощных стариков

Региональный проект «Мобильные клининговые службы для помощи пожилым жителям сельских территорий» получит поддержку в размере 4,9 миллионов рублей. Деньги от Фонда Президентских будут потрачены на уборку в домах беспомощных стариков.
«Единый подход к созданию мобильных клининговых служб обеспечит возможность единого алгоритма помощи нуждающимся людям. Службы будут созданы в комплексных центрах социального обслуживания населения в 32 районах Омской области», — отметили в министерстве труда Омской области.
По информации ведомства, проектом «Мобильные клининговые службы для помощи пожилым жителям сельских территорий Омской области» будет охвачено не менее 7 800 пожилых людей, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, за которыми ухаживают социальные работники.