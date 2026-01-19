Ричмонд
В Омск прилетели крошечные птицы-шарики

В омском Управлении по охране животного мира рассказали об очередных необычных гостях городского дендросада имени Гензе.

Источник: Управление по охране животного мира Омской области

Среди прочих пернатых там встречают крошечное существо, похожее на пушистый шарик с длинным хвостом это ополовник или длиннохвостая синица.

Как отмечают специалисты, эту птицу ни с кем нельзя спутать: тельце этой птицы меньше, чем у воробья, и оно почти полностью состоит из рыхлого пушистого оперения, а хвост по длине равен туловищу. За эту форму синицу и прозвали ополовником (напоминает «половник») или «летним львенком» из-за пушистой «гривы».

В управлении отметили, что зимой дендросад становится буквально убежищем для различных птиц. Частыми гостями стали и ополовники. Там они ищут себе пищу, которой для них служат, в основном, семена деревьев.