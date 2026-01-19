Жительница Братска стала победительницей в своей возрастной группе экстремального марафона «Полюс холода — Оймякон»

Около сотни спортсменов ультрамарафонскую дистанцию бежали при температуре минус 42 градуса. Регина Бегишева преодолела 50 километров за 6 часов 36 минут и 22 секунды, заняв в возрастной категории у женщин 31−35 лет первое место. Лучший результат у женщин в ультрамарафоне составил 4 часа 40 минут и 28 секунд. С таким временем дистанцию пробежала Полина Слободчикова.