Жительница Братска стала победительницей в своей возрастной группе экстремального марафона «Полюс холода — Оймякон»

Братчанка Регина Бегишева стала победительницей экстремального марафона «Полюс холода — Оймякон» в Якутии в своей возрастной группе. Забег на 50 километров состоялся 17 января. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на телеграм-канал «Спортивный Братск».

Источник: ТК Город

Около сотни спортсменов ультрамарафонскую дистанцию бежали при температуре минус 42 градуса. Регина Бегишева преодолела 50 километров за 6 часов 36 минут и 22 секунды, заняв в возрастной категории у женщин 31−35 лет первое место. Лучший результат у женщин в ультрамарафоне составил 4 часа 40 минут и 28 секунд. С таким временем дистанцию пробежала Полина Слободчикова.

В этом году забег был посвящен 100-летию Индигирской экспедиции Сергея Обручева. Ученый первым предположил, что полюс холода Северного полушария находится в Оймяконском котловане.