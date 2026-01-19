На Земле ожидаются очень сильные магнитные бури

Специалисты также сообщили, что солнечный взрыв был масштабным и затронул практически всю центральную область звезды, протяженностью около полумиллиона километров. Опубликованные видеоматериалы X-вспышки показывают, что ее горизонтальный размер составил примерно 450 тысяч километров, что в десятки раз превышает диаметр Земли.