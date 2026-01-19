На Земле ожидаются очень сильные магнитные бури

Ученые предупредили о вероятном приходе к Земле магнитных бурь высокого уровня во вторник после мощной вспышки на Солнце. По оценке Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, ожидаемая геомагнитная активность может достигать уровней G3-G4.
Согласно принятой классификации, буря уровня G3 считается сильной, а G4 относится к категории очень сильных. При таком развитии событий граница наблюдения полярных сияний может сместиться до широты около 50 градусов, что существенно расширяет зону их возможного появления.
Специалисты также сообщили, что солнечный взрыв был масштабным и затронул практически всю центральную область звезды, протяженностью около полумиллиона километров. Опубликованные видеоматериалы X-вспышки показывают, что ее горизонтальный размер составил примерно 450 тысяч километров, что в десятки раз превышает диаметр Земли.
