Онколог Черемушкин назвал продукт, увеличивающий риск развития рака

«Фастфуд, безусловно, повышает риски за счет включения туда уже переработанных вторичных и третичных продуктов, в составе которых могут быть канцерогенные вещества. Это жирная пища, на фоне ее употребления возникают хронические воспалительные реакции, связанные с нарушением функций печени, поджелудочной железы, других органов», — отметил онколог.