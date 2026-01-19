Онколог Черемушкин назвал продукт, увеличивающий риск развития рака

Риск развития рака может увеличиться, если часто употреблять в пищу опасные продукты. От чего лучше отказаться, чтобы снизить риски, aif.ru рассказал кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин.
«Прямого онкогенного воздействия у продуктов нет. Но риски растут через возникшую хроническую воспалительную реакцию, которая может развиться от непривычной или так называемой вредной еды — чрезмерно жирной, острой. Любое воспаление сопровождается изменением тканей, появлением клеток с потенциалом бесконтрольного деления», — объяснил он.
Врач обратил внимание на фастфуд, регулярное употребление которого негативно сказывается на системе пищеварения, провоцируя воспалительные процессы, которые, в свою очередь, являются фактором риска для онкологии.
«Фастфуд, безусловно, повышает риски за счет включения туда уже переработанных вторичных и третичных продуктов, в составе которых могут быть канцерогенные вещества. Это жирная пища, на фоне ее употребления возникают хронические воспалительные реакции, связанные с нарушением функций печени, поджелудочной железы, других органов», — отметил онколог.
