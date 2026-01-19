В Новосибирске мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей за ДТП с пострадавшим

— В судебном заседании мужчина вину в совершении административного правонарушения признал в полном объеме, пояснил, что в содеянном раскаивается, ранее к административной ответственности не привлекался, ПДД не нарушал, сразу после ДТП оказал помощь потерпевшему, вызвал скорую помощь, — добавили в пресс-службе.