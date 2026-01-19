Ричмонд
В Новосибирске мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей за ДТП с пострадавшим

Из-за его действий другой водитель съехал в кювет и врезался в дерево.

Источник: Комсомольская правда

Кировский районный суд Новосибирска рассмотрел дело в отношении мужчины по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего причинение вреда здоровью средней тяжести. Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области, ему назначен штраф в размере 15 тысяч рублей.

Инцидент произошел 18 августа 2025 года в поселке Озерный Новосибирского района. Обвиняемый, управляя «Ладой Нивой», не предоставил преимущество автомобилю «Киа Рио», двигавшемуся по главной дороге на перекрестке. Пытаясь избежать столкновения, водитель «Киа Рио» вынужденно съехал в кювет и врезался в дерево, получив травмы средней степени тяжести.

— В судебном заседании мужчина вину в совершении административного правонарушения признал в полном объеме, пояснил, что в содеянном раскаивается, ранее к административной ответственности не привлекался, ПДД не нарушал, сразу после ДТП оказал помощь потерпевшему, вызвал скорую помощь, — добавили в пресс-службе.

Суд учел все вышеперечисленное как смягчающие обстоятельства. Других мер пресечения, помимо штрафа, наложено не было.