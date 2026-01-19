За 2025 год в Иркутской области создали 50 литературных клубов

В Иркутской области в 2025 году появилось 50 литературных клубов. Школы и колледжи могут открывать такие клубы, чтобы ученики и студенты могли читать художественную литературу, обсуждать книги и учиться мыслить критически. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе регионального правительства.