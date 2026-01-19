За 2025 год в Иркутской области создали 50 литературных клубов

В Иркутской области в 2025 году появилось 50 литературных клубов. Школы и колледжи могут открывать такие клубы, чтобы ученики и студенты могли читать художественную литературу, обсуждать книги и учиться мыслить критически. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе регионального правительства.
— Цели таких клубов — обогатить культурное пространство, укрепить связь молодежи с родным языком и традициями, — уточнили в правительстве.
В 2026 году планируют открыть 10 тысяч таких клубов по всей стране. Самые активные участники получат подарки: возможность пообщаться со спикерами, лучшие 25 клубов получат фирменные вещи, онлайн-встречи с известными людьми, а также пройдут литературные игры.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что около тысячи человек обеспечат безопасность на Крещение в Приангарье.