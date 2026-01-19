В Перми выступили олимпийские чемпионы Тотьмянина, Маринин и Ягудин

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию приняли участие в шоу Ильи Авербуха на эспланаде в Перми.
Мероприятие стало частью Фестиваля зимнего спорта и прошло на БионордКатке у Театра-Театра 18 января. Несмотря на сильный снегопад, зрителей собралось множество: среди выступающих были прославленные фигуристы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Албена Денкова и Максим Ставиский.
Ведущим шоу стал Илья Авербух. Перед началом выступлений к гостям спортивного праздника обратился также губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Следующим мероприятием Фестиваля зимнего спорта станут всероссийские соревнования по сноуборду «Снежная битва» в дисциплине слоуп-стайл для сноубордистов-любителей 23 и 24 января.
Фотографии ледового шоу с участием звёзд фигурного катания — в фотоленте сайта perm.aif.ru.