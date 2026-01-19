В Перми выступили олимпийские чемпионы Тотьмянина, Маринин и Ягудин

Мероприятие стало частью Фестиваля зимнего спорта и прошло на БионордКатке у Театра-Театра 18 января. Несмотря на сильный снегопад, зрителей собралось множество: среди выступающих были прославленные фигуристы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Албена Денкова и Максим Ставиский.