В Перми выступили олимпийские чемпионы Тотьмянина, Маринин и Ягудин

Звёзды фигурного катания приняли участие в шоу Ильи Авербуха на фестивале зимнего спорта.

Источник: Аргументы и факты

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию приняли участие в шоу Ильи Авербуха на эспланаде в Перми.

Мероприятие стало частью Фестиваля зимнего спорта и прошло на БионордКатке у Театра-Театра 18 января. Несмотря на сильный снегопад, зрителей собралось множество: среди выступающих были прославленные фигуристы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Албена Денкова и Максим Ставиский.

Ведущим шоу стал Илья Авербух. Перед началом выступлений к гостям спортивного праздника обратился также губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Следующим мероприятием Фестиваля зимнего спорта станут всероссийские соревнования по сноуборду «Снежная битва» в дисциплине слоуп-стайл для сноубордистов-любителей 23 и 24 января.

Фотографии ледового шоу с участием звёзд фигурного катания — в фотоленте сайта perm.aif.ru.