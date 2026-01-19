Тайные архивы ЕС и США: астроном раскрыл засекреченные данные об НЛО

Пока ученые размышляют о причинах неожиданного возвращения к Земле объекта 3I/ATLAS, который некоторые специалисты называют инопланетным кораблем, астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев в разговоре с aif.ru поднял волнующие землян вопросы.
Кто из стран сейчас активнее всего изучает НЛО, что хранится в засекреченных архивах США и какие объекты земляне чаще всего принимают за инопланетные корабли — читайте в материале aif.ru.
Что скрывается за НЛО, которые видят земляне?
В Сети то и дело появляются фотографии или видео, на которых, как утверждают их авторы, запечатлены инопланетные корабли или сами внеземные жители. Астроном Киселев, комментируя интерес людей к этому феномену, подчеркнул, что пик его популярности пришелся на период с 2013 по 2017 год.
«Подобные фотографии и видео легко редактируются в фотошопе, проще всего редактировать видео плохого качества. Особый резонанс про “заснятый НЛО на камеру” был в период с 2013 по 2017 год, сейчас уже не так активно», — добавил астроном.
При этом подобные кадры в Сети продолжают появляться и сейчас. Киселев, однако, считает, что большинство из них можно объяснить привычными нам явлениями или объектами.
«Чаще всего это бывают самолеты и вертолеты — особенно ночью, когда их огни могут казаться необычными, или когда они находятся на большой высоте. Также с развитием технологий дроны стали очень популярны, и их часто принимают за что-то необычное. Метеоры и болиды, как яркие вспышки в небе особенно в ночное время, могут быть приняты за НЛО, входящий через атмосферу Земли», — пояснил эксперт.
Инопланетян активно ищут США, Франция и Британия.
Некоторые страны, подчеркнул Киселев, особенно много внимания уделяют поиску внеземных цивилизаций и изучению материалов, которые якобы связаны с НЛО.
В Соединенных Штатах даже создали специальное подразделение.
«Исторически и на данный момент США являются страной, которая наиболее активно и открыто занимается изучением феномена НЛО. Были созданы специальные подразделения в Пентагоне (например, AARO), которые занимаются сбором и анализом данных о НЛО. Публикуются отчеты, проводятся слушания в Конгрессе. Это связано не только с любопытством, но и с вопросами национальной безопасности», — пояснил астроном.
Франция и Великобритания тоже изучают феномен неопознанных летающих объектов, но делают это не так публично как Штаты.
«В Великобритании были рассекречены архивы Министерства обороны, связанные с НЛО. Во Франции существует организация GEIPAN, которая занимается сбором и анализом сообщений о НЛО», — перечислил специалист.
Эти усилия, подчеркнул Киселев, продиктованы не только научным интересом, но и практическими соображениями. Возможность идентификации неизвестного объекта в воздушном пространстве напрямую связана с вопросами обороны и безопасности государства.
Что США хранят в тайных архивах?
Особый интерес Соединенных Штатов к поискам и изучению инопланетных объектов породил множество мифов, которые, как отметил Киселев, имеют в своей основе вполне реальные факты.
Так, долгое время обсуждались некие «секретные архивы» США, в которых якобы хранятся данные об инопланетянах. Астроном, комментируя это, отметил, что засекреченная информация на эту тему вполне может быть, однако маловероятно, что скрывают американцы именно доказательства существования НЛО.
Киселев подтвердил, что США на протяжении десятилетий собирали и хранили обширные массивы данных, связанных с неопознанными явлениями, включая отчеты пилотов, радарные записи и свидетельства очевидцев. Часть этой информации была впоследствии рассекречена, другая — все еще остается строго охраняемой и доступной лишь ограниченному кругу лиц.
«Часто под “скрытым архивом” подразумевают нечто, что однозначно доказывает существование инопланетян и их контакты с Землей, но правительство это скрывает. Тем не менее, сама природа “неопознанных” явлений подразумевает, что часть информации может оставаться неопределенной или требовать дальнейшего анализа. Поэтому, хотя прямого “архива с инопланетянами” нет, наличие обширного массива данных, часть из которых может быть классифицирована или находиться в процессе изучения, является весьма вероятным. Это не обязательно означает сокрытие правды об инопланетянах, но может быть связано с необходимостью защиты источников, методов или просто с отсутствием окончательных выводов», — отметил эксперт.
Астроном добавил, что собиравшийся годами внушительный объем данных может быть засекречен по вполне обыденным причинам, не обязательно связанным с инопланетным присутствием.
План на случай встречи с инопланетянами.
Киселев неоднократно отмечал, что ряд стран работает над поиском сигналов внеземных цивилизаций. Однако этот процесс похож на поиск иголки в стоге сена.
«Чтобы установить связь с инопланетной цивилизацией, мы должны хотя бы примерно понимать, где она может находиться. Однако мы не знаем, в каком направлении и на какой планете ее искать, даже не знаем, какими будут пришельцы, их намерения, технологии и их происхождение. И уж тем более — как произойдёт контакт. При условии, если они вообще существуют», — отметил эксперт.
По словам астронома, сейчас нет конкретного плана о том, как будут действовать страны в случае приближения к Земле инопланетян.
«Нет конкретного плана, как будем устанавливать контакт с инопланетной цивилизацией. Тем более любой план потребует согласия либо большинства стран, либо малую часть из них. К тому же на данный момент это не первостепенная необходимость. Пока нет явных признаков контакта, это событие остается в научной фантастике и теоретических рассуждениях», — заключил Киселев.
По словам специалиста, если наличие инопланетной цивилизации все же будет достоверно установлено, страны, вероятно, организуют общее обсуждение этого вопроса.