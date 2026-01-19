Режим НМУ в городах Красноярского края могут продлить

Сейчас превышение по взвешенным частицам наблюдаются практически во всех районах Красноярска.
«Если антициклон не сдвинется с мертвой точки, может быть, будет продление неблагоприятных метеоусловия. Я за свою историю помню максимальный срок — пять дней. Все данные находятся на нашем портале мониторинга воздуха, куда любой житель может зайти, посмотреть и узнать о состоянии атмосферного воздуха рядом со своим домом», — прокомментировал ситуацию министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин.
Превышения загрязняющих веществ зафиксированы также в поселке Емельяново. По словам Владимира Часовитина, основная причина — угольное отопление промышленных предприятий, школ и больниц, а также отсутствие мероприятий федерального проекта «Чистый воздух».
«Если бы программа распространялась за пределы Красноярска, в Емельяново ситуация была бы совершенно иной. По среднесуточным значениям есть ряд превышений, но они не критичны. Можно выходить на улицу и чувствовать себя свободно», — сказал Владимир Часовитин.
Министерство рассчитывает включить Емельяново, а также пригород Красноярска и Минусинска, города Назарово и Канск в программу Минпрома России. Планируется установка автоматических котлов в населенных пунктах с высоким уровнем загрязнения воздуха. При этом оборудование будет устанавливаться преимущественно в домах социально незащищенных категорий граждан.