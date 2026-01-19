Режим НМУ в городах Красноярского края могут продлить

«Если антициклон не сдвинется с мертвой точки, может быть, будет продление неблагоприятных метеоусловия. Я за свою историю помню максимальный срок — пять дней. Все данные находятся на нашем портале мониторинга воздуха, куда любой житель может зайти, посмотреть и узнать о состоянии атмосферного воздуха рядом со своим домом», — прокомментировал ситуацию министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин.