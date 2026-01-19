Выпавшие на Камчатке осадки признаны уникальными за период около 60 лет

Погодная обстановка на Камчатке в декабре 2025 года и первой половине января 2026 года отличается экстремальностью и относится к числу крайне редких явлений, заявили в камчатском управлении по гидрометеорологии.
В декабре в Петропавловске-Камчатском выпало около 370 миллиметров осадков, что более чем в три раза превысило месячную климатическую норму. В первые дни января объем осадков увеличился еще на 163,6 миллиметра, что также значительно выше средних показателей. Продолжительные и интенсивные снегопады привели к резкому росту лавинной опасности в регионе.
Специалисты подчеркивают, что сопоставимая по масштабам ситуация в современный период наблюдений отмечалась лишь более 60 лет назад, в начале 1970-х годов. В настоящее время продолжается усиленный мониторинг обстановки, планируются предупредительные спуски лавин и принимаются дополнительные меры для защиты населенных пунктов.
Ранее сообщалось, что в столичном регионе снежный покров поднялся до максимального уровня с начала зимы.