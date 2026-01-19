Выпавшие на Камчатке осадки признаны уникальными за период около 60 лет

В декабре в Петропавловске-Камчатском выпало около 370 миллиметров осадков, что более чем в три раза превысило месячную климатическую норму. В первые дни января объем осадков увеличился еще на 163,6 миллиметра, что также значительно выше средних показателей. Продолжительные и интенсивные снегопады привели к резкому росту лавинной опасности в регионе.