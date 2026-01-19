Ричмонд
-1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выпавшие на Камчатке осадки признаны уникальными за период около 60 лет

Погодную обстановку на Камчатке назвали уникальным явлением за период около 60 лет.

Источник: Аргументы и факты

Погодная обстановка на Камчатке в декабре 2025 года и первой половине января 2026 года отличается экстремальностью и относится к числу крайне редких явлений, заявили в камчатском управлении по гидрометеорологии.

В декабре в Петропавловске-Камчатском выпало около 370 миллиметров осадков, что более чем в три раза превысило месячную климатическую норму. В первые дни января объем осадков увеличился еще на 163,6 миллиметра, что также значительно выше средних показателей. Продолжительные и интенсивные снегопады привели к резкому росту лавинной опасности в регионе.

Специалисты подчеркивают, что сопоставимая по масштабам ситуация в современный период наблюдений отмечалась лишь более 60 лет назад, в начале 1970-х годов. В настоящее время продолжается усиленный мониторинг обстановки, планируются предупредительные спуски лавин и принимаются дополнительные меры для защиты населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что в столичном регионе снежный покров поднялся до максимального уровня с начала зимы.