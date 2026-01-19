Ричмонд
-1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Покупка доллара по биржевому курсу: какие условия предлагают банки в Казахстане

Помимо обычной конвертации валют, некоторые банки второго уровня имеют услуги по непосредственно биржевому обмену. Курс при этом обычно намного выгоднее, но есть нюансы. Об этом читайте на NUR.KZ.

Обменные пункты предлагают свои курсы покупки и продажи иностранной валюты. Эти курсы могут отличаться в зависимости от компании. Курсы выставляются с наценкой к тем, что имеются на валютной бирже KASE.

Банки второго уровня (БВУ) также предоставляют функцию обмена валюты через свои приложения. Клиентам предлагается определенный курс для валютной операции.

Казахстанцам доступен и третий вид обмена валюты — по биржевой стоимости. Это так называемые Forex-обменники, которые доступны в некоторых БВУ. Они имеют свои особенности.

Forex-обмен работает следующим образом: казахстанцы приобретают или продают иностранную валюту на бирже через приложения банков. Курс зависит от биржевых торгов и активно меняется. Такой подход считается наиболее выгодным, так как курс не включает наценку от БВУ или обменных пунктов.

Однако у этого инструмента есть нюансы. Обмен по биржевому курсу доступен только во время работы валютной биржи, то есть в рабочие дни с 10:30 до 17:00. Некоторые банки могут предлагать более ранний или поздний доступ, а также круглосуточный обмен в зависимости от валютной пары.

Могут удерживаться комиссии: за саму операцию (только в одном БВУ) и за снятие денег после обмена (связано с использованием текущих счетов, за обналичивание которых могут удерживать около 1% комиссии или минимальную сумму). В некоторых банках деньги можно снять без комиссии, если они пролежали на текущем счете более 7 дней.

Можно избежать комиссии за обналичивание, используя карточные счета вместо текущих. Ограничения будут действовать в пределах условий карты. Также обычно имеются лимиты на количество обменных транзакций.

Чтобы купить или продать валюту по биржевому курсу, казахстанцам необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении выбранного банка, открыть карту с валютными счетами и внести на нее деньги. Затем в разделе услуг выбирается функция «Forex-обмен».

Далее выбирается валютная пара и счета для списания и зачисления средств. Вместо текущих счетов можно выбрать банковские карты, чтобы избежать комиссии за последующее обналичивание или перевод.

В большинстве банков можно выставить ордер и указать курс обмена. Выбирать его следует исходя из показателей биржевых торгов. Если указать слишком высокую цену при продаже, есть риск не найти покупателя. При слишком низкой цене при покупке — остаться без исполнения ордера.

Выбрав нужный курс и сумму обмена, нужно нажать кнопку «подтвердить». После этого остается ждать исполнения ордера. Если будет найден продавец или покупатель по указанной цене, сделка будет завершена, а деньги поступят на выбранный счет.

Некоторые банки предлагают биржевой курс без возможности установить цену самостоятельно. В таких случаях выбор индивидуального курса доступен при крупной сумме операции, например, от 10 тыс. долларов США.