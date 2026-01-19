Покупка доллара по биржевому курсу: какие условия предлагают банки в Казахстане

Обменные пункты предлагают свои курсы покупки и продажи иностранной валюты. Эти курсы могут отличаться в зависимости от компании. Курсы выставляются с наценкой к тем, что имеются на валютной бирже KASE.
Банки второго уровня (БВУ) также предоставляют функцию обмена валюты через свои приложения. Клиентам предлагается определенный курс для валютной операции.
Казахстанцам доступен и третий вид обмена валюты — по биржевой стоимости. Это так называемые Forex-обменники, которые доступны в некоторых БВУ. Они имеют свои особенности.
Forex-обмен работает следующим образом: казахстанцы приобретают или продают иностранную валюту на бирже через приложения банков. Курс зависит от биржевых торгов и активно меняется. Такой подход считается наиболее выгодным, так как курс не включает наценку от БВУ или обменных пунктов.
Однако у этого инструмента есть нюансы. Обмен по биржевому курсу доступен только во время работы валютной биржи, то есть в рабочие дни с 10:30 до 17:00. Некоторые банки могут предлагать более ранний или поздний доступ, а также круглосуточный обмен в зависимости от валютной пары.
Могут удерживаться комиссии: за саму операцию (только в одном БВУ) и за снятие денег после обмена (связано с использованием текущих счетов, за обналичивание которых могут удерживать около 1% комиссии или минимальную сумму). В некоторых банках деньги можно снять без комиссии, если они пролежали на текущем счете более 7 дней.
Можно избежать комиссии за обналичивание, используя карточные счета вместо текущих. Ограничения будут действовать в пределах условий карты. Также обычно имеются лимиты на количество обменных транзакций.
Чтобы купить или продать валюту по биржевому курсу, казахстанцам необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении выбранного банка, открыть карту с валютными счетами и внести на нее деньги. Затем в разделе услуг выбирается функция «Forex-обмен».
Далее выбирается валютная пара и счета для списания и зачисления средств. Вместо текущих счетов можно выбрать банковские карты, чтобы избежать комиссии за последующее обналичивание или перевод.
В большинстве банков можно выставить ордер и указать курс обмена. Выбирать его следует исходя из показателей биржевых торгов. Если указать слишком высокую цену при продаже, есть риск не найти покупателя. При слишком низкой цене при покупке — остаться без исполнения ордера.
Выбрав нужный курс и сумму обмена, нужно нажать кнопку «подтвердить». После этого остается ждать исполнения ордера. Если будет найден продавец или покупатель по указанной цене, сделка будет завершена, а деньги поступят на выбранный счет.
Некоторые банки предлагают биржевой курс без возможности установить цену самостоятельно. В таких случаях выбор индивидуального курса доступен при крупной сумме операции, например, от 10 тыс. долларов США.