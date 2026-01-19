Покупка доллара по биржевому курсу: какие условия предлагают банки в Казахстане

Могут удерживаться комиссии: за саму операцию (только в одном БВУ) и за снятие денег после обмена (связано с использованием текущих счетов, за обналичивание которых могут удерживать около 1% комиссии или минимальную сумму). В некоторых банках деньги можно снять без комиссии, если они пролежали на текущем счете более 7 дней.