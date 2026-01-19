Известный певец заявил, что молодые вокалисты в России «не тянут и двух нот»

Также Лоза подчеркнул, что нынешние правила в шоу-бизнесе, по его оценке, ударили не только по начинающим талантам, но и по музыкантам его поколения. Он утверждает, что сталкивается с попытками вытеснить его из публичного пространства, объясняя это общими процессами на эстраде и борьбой за место в индустрии.