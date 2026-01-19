Ричмонд
Известный певец заявил, что молодые вокалисты в России «не тянут и двух нот»

Певец Юрий Лоза резко высказался о состоянии российской эстрады и заявил, что среди молодых исполнителей сегодня не видит ни одного сильного вокалиста.

Певец Юрий Лоза резко высказался о состоянии российской эстрады и заявил, что среди молодых исполнителей сегодня не видит ни одного сильного вокалиста. Об этом он рассказал в беседе с Общественной службой новостей.

Артист, известный по хиту «Плот», считает, что действительно одаренные молодые певцы остаются в тени, а сцену, по его оценке, заполняют люди без профессиональной подготовки. Лоза утверждает, что многие из них не умеют работать с микрофоном, держаться перед публикой и элементарно петь.

Отдельно он заявил, что не видит среди молодых артистов тех, с кем ему было бы интересно выступить в дуэте или выходить на одну сцену. По его словам, нынешние исполнители не способны справляться с репертуаром, где требуется полноценный вокал.

Также Лоза подчеркнул, что нынешние правила в шоу-бизнесе, по его оценке, ударили не только по начинающим талантам, но и по музыкантам его поколения. Он утверждает, что сталкивается с попытками вытеснить его из публичного пространства, объясняя это общими процессами на эстраде и борьбой за место в индустрии.

