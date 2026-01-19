Названа дата судебного разбирательства между Белым домом и штатом Калифорния: что не поделили чиновники

23 февраля представители Белого дома и властей штата Калифорния впервые встретятся в зале суда. Здесь стартует рассмотрение по существу дело о «яичном споре», который напрямую влияет на цены на яйца во всех Соединенных Штатах. Об этом свидетельствуют судебные материалы.