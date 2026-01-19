Названа дата судебного разбирательства между Белым домом и штатом Калифорния: что не поделили чиновники

23 февраля представители Белого дома и властей штата Калифорния впервые встретятся в зале суда. Здесь стартует рассмотрение по существу дело о «яичном споре», который напрямую влияет на цены на яйца во всех Соединенных Штатах. Об этом свидетельствуют судебные материалы.
Глава Белого дома Дональд Трамп подал иск на Калифорнию в июле прошлого года. По его мнению, из-за калифорнийского закона Proposition 12 фермерам по всей стране приходится тратить огромные суммы на увеличение курятников. А это увеличивает себестоимость яиц и разгоняет инфляцию на этот продукт.
Ответчик подал в суд свои свои аргументы по этому вопросу 13 января, одновременно выступая против рассмотрения дела в упрощенном порядке. До 3 февраля администрация Трампа подготовит свои ответы, а уже 23 февраля стороны встретятся в суде.
Ранее Минсельзох США спрогнозировал, что стоимость яиц в США в 2025 году может увеличиться сразу на 41,1 процента. Тогда причиной ценового скачка назывался дефицит продукта в стране, напрямую влияющий на рост цен.
Позже Министерство юстиции США начало предварительное антимонопольное расследование из-за резкого роста цен на яйца в стране. В ходе расследования собираются установить, «имел ли место сговор компаний» для повышения цены на продукцию или ограничения поставок в том числе. Среди прочего собираются проверить Cal-Maine Foods Inc. и Rose Acre Farms Inc.