Военному госпиталю в Новосибирске вручили Орден Пирогова и боевое знамя

НОВОСИБИРСК, 19 янв — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО), генерал-лейтенант Дмитрий Овчаров вручил 425-му военному госпиталю присвоенный указом президента России Владимира Путина орден Пирогова, сообщила в понедельник пресс-служба ЦВО.
Ритуал прикрепления ордена к полотнищу знамени провели в военном госпитале. В церемонии приняли участие представители командования Центрального военного округа, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, ветераны и сотрудники лечебного учреждения.
«Госпиталь достойно, проявляя мужество и отвагу на полях сражений в зоне специальной военной операции, заслуженно награжден орденом Пирогова. Это прежде всего заслуга находящихся здесь врачей, тех, кто сегодня выполняет свой долг, вместе с нашими бойцами находится на передовой, оказывает первую медицинскую помощь», — отметил Овчаров, обращаясь к сотрудникам военного госпиталя.
Отличившимся военнослужащим, находящимся на лечении и реабилитации в госпитале, проявившим мужество при выполнении боевых задач в зоне спецоперации, вручили ордена Мужества, медали «За отвагу» и «За храбрость» I и II степени, а также медали Жукова, добавила пресс-служба.