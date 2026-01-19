Ричмонд
В прошлом году чиновники Омской области потратили 202 миллиарда рублей

Расходы консолидированного бюджета региона в 2025 году впервые превысил порог в 200 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области подвели предварительные итоги бюджетного года. По заявлению министра финансов региона Вадима Чеченко, консолидированный бюджет региона в 2025 году составил по доходам — 196,6 млрд рублей, по расходам — 202,2 млрд рублей.

Как сообщил на пресс-конференции 16 января глава областного минфина, регион избежал сокращения расходной части бюджетных обязательств. Со слов чиновника, наиболее финансово емкими проектами по итогам года в регионе стали: «Инфраструктура для жизни» — потрачено более 10 млрд рублей, «Молодежь и дети» — потрачено более 5 млрд рублей и «Продолжительная и активная жизнь» — потрачено 3 млрд рублей. Также министром было особо отмечено, что в 2025 году расходы консолидированного бюджета Омской области впервые превысил порог в 200 млрд рублей.