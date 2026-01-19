Власти поддержали законопроект о защите части россиян от сокращений на работе

Согласно действующей редакции статьи 179 ТК РФ, при сокращении численности или штата работодатель обязан учитывать преимущественное право работников на сохранение рабочего места. Сейчас это право закреплено, в частности, за сотрудниками с более высокой квалификацией и производительностью труда, а также за работниками, имеющими иждивенцев или получившими в период работы трудовое увечье. Авторы законопроекта предлагают дополнить эту норму специальной гарантией для участников СВО.