Власти поддержали законопроект о защите части россиян от сокращений на работе

Участники СВО вскоре будут защищены от сокращений на работе.
Российские власти без замечаний поддержало законопроект, который вводит дополнительные гарантии для участников спецоперации на Украине при сокращении на работе. Об этом говорится в официальном отзыве правительства страны.
«Правительство РФ поддерживает законопроект», — говорится в документе. Он имеется в распоряжении ТАСС. Поправки подготовлены к статье 179 Трудового кодекса РФ, регулирующей порядок увольнения работников при сокращении.
Согласно действующей редакции статьи 179 ТК РФ, при сокращении численности или штата работодатель обязан учитывать преимущественное право работников на сохранение рабочего места. Сейчас это право закреплено, в частности, за сотрудниками с более высокой квалификацией и производительностью труда, а также за работниками, имеющими иждивенцев или получившими в период работы трудовое увечье. Авторы законопроекта предлагают дополнить эту норму специальной гарантией для участников СВО.