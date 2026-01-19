Апдейт популярной операционки ударил по играм на видеокартах NVIDIA

Очередной пакет обновлений для Windows 11, который закрывает десятки дыр в безопасности, вызвал волну жалоб из-за возможного падения производительности в играх. Об этом сообщает профильное издание «Оверклок3Д».
Обновление называют критически важным с точки зрения защиты данных: в нем заявлено исправление 114 уязвимостей. Отдельно отмечается доработка, связанная с компьютерами на процессорах с нейронным сопроцессором, что должно улучшить энергопотребление и автономность таких устройств.
Однако почти сразу после выхода патча пользователи видеокарт Нвидиа начали сообщать о снижении частоты кадров в играх. В ряде случаев просадка достигала 15−20 кадров в секунду. По словам части владельцев, возврат системы к точке восстановления, созданной до установки обновления, позволяет вернуть прежние показатели.
Помимо этого, обновление, как утверждается, способно вызывать сбои при работе с сервисом «Азур Виртуал Десктоп», а также проблемы при форматировании флеш-накопителей с файловой системой «Фат32». В таких случаях операционная система не всегда корректно завершает процесс.
Официальных способов обхода выявленных проблем пока не опубликовано. По сути, единственным вариантом пользователи называют отказ от установки обновления «КБ5074109».
