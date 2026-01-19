Апдейт популярной операционки ударил по играм на видеокартах NVIDIA

Помимо этого, обновление, как утверждается, способно вызывать сбои при работе с сервисом «Азур Виртуал Десктоп», а также проблемы при форматировании флеш-накопителей с файловой системой «Фат32». В таких случаях операционная система не всегда корректно завершает процесс.